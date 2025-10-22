Historische Tuin sluit seizoen met 3 activiteiten

Aalsmeer – Museum Historische Tuin heeft een druk jaar achter de rug. In de laatste week van het reguliere seizoen (april tot en met oktober) vinden er nog drie activiteiten plaats. Traditiegetrouw organiseert het museum op de laatste zaterdag van de maand een bloemen- en plantenveiling in de sfeervolle mini-veilingzaal. De veiling start zaterdag 25 oktober om 15.00 uur. Bezoekers kunnen meebieden op een gevarieerd aanbod van mooie bloemen en planten. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de Historische Tuin. Toegang tot de veiling is gratis op vertoon van een entreekaartje, museumkaart of donateurspas. Ter gelegenheid van deze laatste veilsessie van dit seizoen krijgen deelnemers voorafgaand aan de veiling een gratis kop koffie of thee.

Hortensiakrans maken

Woensdag 29 oktober volgt alweer de volgende activiteit in het museum. Arrangeur Femke Lek, geboren en getogen op een hortensiakwekerij, geeft deze dag twee workshops hortensiakrans maken. Zij leert deelnemers hoe zij zelf een krans kunnen ‘draaien’ en decoreren. De middagworkshop is van 14.00 tot 16.00 uur en de avondworkshop van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, te reserveren via de agenda op de website.

Verkoopdag

Zaterdag 1 november wordt het seizoen afgesloten met de Verkoopdag Najaar. Tijdens deze dag zijn er allerlei mooie gewassen te koop waar op de Tuin geen plaats meer voor is. Een goed moment om iets uit te zoeken voor uw huis of tuin, want de producten gaan voor aantrekkelijke prijzen weg. De Verkoopdag is van 11.00 tot 15.00 uur. De Historische Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug bij het Praamplein. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Zaterdag bloemen- en plantenveiling in de Historische Tuin (foto aangeleverd).