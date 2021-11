Historische film ‘Toen was alles anders’ in december

Aalsmeer – De film van de maand december is ‘Toen was alles anders’ en deze film mocht Oud Aalsmeer ontvangen van de heer Ab Carels. De film is te zien vanaf woensdag 1 december en duurt circa 39 minuten. Er zijn winterbeelden uit de jaren dertig van de vorige eeuw te zien.

Ook wordt het varend bloemencorso van 1937 op de Westeinderplassen in beeld gebracht. Gevolgd door een reis naar Zandvoort uit 1937 en beelden uit 1947 en 1948 van Aalsmeer met daarin de Westeinderplassen, de Doopsgezinde gemeente, een wandeling naar Oude Wetering langs de Ringvaart en een wandeling naar Kudelstaart langs de fortbocht. Tevens toepasselijk voor deze tijd worden beelden getoond van het Sinterklaasfeest uit die jaren. In het tweede deel van de film staat de buurt centraal met vervoer van veilingkisten langs de Uiterweg. Het openbreken van het ijs van de buurtsloot, de laatste begrafenis op de oude buurt en schaatswedstrijden op de Ringvaart in 1947. Tenslotte beelden van de buurt in de oorlog en de bevrijding in 1945. Als laatste wordt aandacht besteed aan de demping van de buurtsloot in 1949.

De montage van alle beelden is gedaan door Ab Carels en ook heeft hij de film van muziek voorzien. De film is geconverteerd door Dick van der Zwaard. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

Deze zelfde film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden in de maand december. Vrijdag 10 december is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 december, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 december. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Kijk voor meer informatie op: www.radioaalsmeer.nl