Historische film over Baardse en Wed. P. Eveleens

Aalsmeer – De eerste historische film van de maand in 2022 is samengesteld uit drie films, te weten de ‘bedrijfsfilm van D. Baardse Dzn. uit 1938’, gevolgd door ‘De Zomer van 1953’ en sluitstuk is ‘de verhuizing van Wed. P. Eveleens in 1987 van de Dorpsstraat in Aalsmeer naar de Poelweg in De Kwakel’. In de eerste film zijn beelden te zien van deze handelskwekerij van Baardse aan Uiterweg 9a, evenals het transport van potplanten en mensen over water naar Rotterdam en andere plaatsen in de wereld. De film begint met een landing van een vliegtuig op het nog oude Schiphol na eerst een blik te hebben gehad op de haven van Amsterdam. Op deze film zijn veel mensen herkenbaar die in die jaren dertig van de vorige eeuw bij D. Baardse werkten. Het commentaar bij deze film is ingesproken door Henk van Leeuwen en in de film is gemonteerd door Ton Offerman.

De tweede film is beschikbaar gesteld door Ton Offerman en is een kleurenfilm met beelden van Aalsmeer dorp en omgeving. Hierin komen zowel het bedrijfsleven als de recreatie aan bod in deze film uit de vijftiger jaren. Tenslotte een film gemaakt door Hanoff video en door Ton Offerman beschikbaar gesteld. In de film is de verhuizing van Wed. P. Eveleens naar De Kwakel te zien. Ook de sloop van het oude bedrijf aan de Dorpsstraat krijgt aandacht in deze film. En natuurlijk wordt de kijkers een blik gegund in de kassen van het toen nieuwe bedrijf aan de Poelweg. In beeld komen veel mensen die in die tijd werkzaam waren bij deze handelskwekerij. Alle drie de films zijn door Dick P. van der Zwaard bewerkt voor het beeldarchief van Stichting Oud Aalsmeer.

Sloop bedrijf wed. P. Eveleens aan de Dorpsstraat.

Stichting Oud Aalsmeer

Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV met inleiding

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden in de maand januari. Vrijdag 14 januari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 januari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur.

De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 8 januari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Kijk voor meer informatie op: www.radioaalsmeer.nl