‘Historische borden’ officieel in gebruik￼

Uithoorn – In de gemeente zijn borden geplaatst bij locaties van historische waarde. De borden, vier in Uithoorn en drie in De Kwakel, vertellen voorbijgangers in woord en beeld over de geschiedenis van die locaties.

Op 6 september stelde burgemeester Pieter Heiliegers de borden symbolisch in gebruik. Dat gebeurde op het Marktplein, samen met Chris Woerden (Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel) en met Dirk Plasmeijer en Ben Voorend, beide van Stichting De Kwakel Toen & Nu. De stichtingen leverden de teksten en het beeldmateriaal; Bureau Lekker Communicatie verzorgde het ontwerp en de realisatie van de borden. De gemeente financierde het project om het eigen cultureel erfgoed meer zichtbaarheid te maken. Dit is een van de speerpunten uit de Cultuurnota.

Behalve op het Marktplein staan nu historische borden bij de Thamerkerk, Het Rechthuis, Thamen aan de Dijk (Randweg), de Boterdijk en de Drechtdijk. Het bord bij het centrum van De Kwakel wordt geplaatst als de werkzaamheden daar zijn afgerond. Burgemeester Heiliegers: “We moeten onze plekken en panden met zoveel historie koesteren. Op deze manier blijven ze levend voor iedereen.” Chris Woerden sluit zich daarbij aan. “Hiermee is onze gemeente weer een stukje geschiedenis rijker. Immers: vergeet niet hoe het was, voordat het werd zoals het is.” Of, in de woorden van Dirk Plasmeijer van Stichting De Kwakel Toen & Nu: “Zonder verleden, geen toekomst.”

Foto: Onthulling van het ‘historische bord’ op het Marktplein.

(Foto: Patrick Hesse / VisionQuest).