Heuvelwandeling met de boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter in het Amsterdamse Bos op zondag 27 mei om 14.00 uur. Haal diep adem en ruik de geur van de dennen. De heuvel staat er vol mee. De boswachter laat zien waarom de heuvel zo bijzonder is en neemt je mee op een lange boswandeling van anderhalf tot twee uur.

Start van de wandeling is bij De Boswinkel. De kosten zijn € 5,00 per persoon. De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Aanmelden is verplicht en dit kan via

020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl.

Opgeven voor de wandeling kan ook in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.