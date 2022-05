Het Oude Raadhuis zoekt gastvrouwen/-heren

Aalsmeer – Het prachtige Oude Raadhuis in de Dorpsstraat herbergt beeldende kunstexposities georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Daarvoor zoekt KCA vrijwilligers die representatief zijn, redelijk goed Nederlands spreken en het leuk vinden om gastvrouw/-heer te zijn. Als gastvrouw/gastheer is het jouw taak om bezoekers enthousiast en gastvrij te ontvangen en hen een aangenaam verblijf in het Oude Raadhuis te bezorgen.

Je geeft uitleg over de tentoonstelling en de exposerende kunstenaars en handelt de aankoop van een kunstwerk af. Ook verricht je lichte taken die het reilen en zeilen van de galerie ondersteunen. Je werkt in de regel samen met een andere gastvrouw/-heer. De openingstijden zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Je bepaalt zelf hoeveel dagen je per maand wordt ingeroosterd.

Tuinman voor stadstuin

Daarnaast zoekt KCA een vrijwilliger die het leuk vindt om de prachtige kleine stadstuin van het Oude Raadhuis bij te houden, zodat die er altijd netjes bij ligt en het ook voor bezoekers fijn is om daar te verpozen.

Geïnteresseerd om gastvrouw/-heer te zijn van KCA in het Oude Raadhuis of de tuin bij te houden of heb je nog vragen daarover? Neem dan contact op met Ulla Eurich van KCA via 06-52667700.