Het dorpscentrum van Uithoorn gaat op de schop!

Uithoorn – De eerste voorbereidingen voor de herinrichting van het centrum Uithoorn worden getroffen. Zo is het Amstelplein al geschikt gemaakt om de markt naar toe te verplaatsen en volgende week begint de gemeente de rotonde bij de Thamerlaan en Irenelaan te slopen. Omdat op de Kon. Máximalaan al een rotonde komt zal hier een voorrangskruising komen met een onbelemmerde doorgang voor verkeer over het Thamerlint. Daarmee komt een einde aan dit succesvolle bewonersinitiatief. Enige jaren geleden werd duidelijk dat de gemeente de bestaande rotonde wilde ombouwen tot een modern kunstobject. Omwonenden vonden echter dat ze een beter idee hadden. Duoplant werd bereid gevonden de beplanting te leveren, de gemeente leverde een rotonde waar planten in konden groeien en dankzij vele enthousiaste bewoners heeft Uithoorn kunnen genieten van een goed onderhouden rotonde. Die tijd is nu voorbij en de planten hebben afgelopen weekend in de wijk een nieuw onderkomen gekregen. Ellen Asselbergs, Hedwig Davelaar en Marius zorgden ervoor dat dit op een ordentelijke manier geschiedde!Het dorpscentrum gaat op de schop!Het dorpscentrum gaat op de schop!