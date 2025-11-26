Vinkeveen – Hertha had zaterdag alle intenties om de thuiswedstrijd tegen Haarlem Kennemerland winnend af te sluiten. De ploeg van trainer Ivan Lont begon fel en domineerde vanaf de aftrap. Al in de tiende minuut ontstond de eerste grote kans na een fraaie combinatie tussen Sem Werneke en Kyan van Galen, maar Van Galen – de rapste man van Hertha – zag zijn inzet net naast gaan. Zeven minuten later kreeg hij opnieuw een mogelijkheid, maar ook die poging belandde naast het doel.

9-1 in corners

Hertha bleef drukken. Niels Maas kreeg twee uitstekende kansen om de score te openen, maar ook hij trof geen doel. De cornerstatistiek sprak boekdelen: negen voor Hertha, slechts een voor de bezoekers. Uit de negende corner van Rens Kok kopte Sander de Vries door op Yannick Andriessen, maar de Haarlemse doelman stond paraat. Ondanks het overwicht bleef de beloning uit. Defensief stond Hertha wel stevig, Kennemerland kreeg nauwelijks ruimte om gevaarlijk te worden. Pas in de 43e minuut meldde Haarlem zich voor het eerst serieus voor het Vinkeveense doel. Keeper Luca Irving redde knap op een inzet van Melle Duijker en hield de 0-0 ruststand in stand.

Niveau zakte

Na de pauze zakte het niveau van beide ploegen. Het spel oogde stroperig en langs de lijn was het vooral waterkoud, een voorbode van wat komen ging. Hertha bleef strijden, maar de scherpte van de eerste helft was verdwenen. Het leek uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, tot de blessuretijd toesloeg. In de 92e minuut bleef de bal na een Haarlemse corner hangen in het strafschopgebied en Finn Paalvast schoot raak: 0-1. Een mokerslag voor Hertha, dat gezien het spelbeeld meer had verdiend. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen VVH Verselbroek. Hertha zal op zoek gaan naar sportieve revanche.

Op de foto: Hertha lijdt zure nederlaag tegen Haarlem Kennemerland. Foto: aangeleverd.