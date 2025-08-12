Herinneringen ophalen tijdens 12e Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Ook dit jaar staat de dinsdag van Feestweek Aalsmeer in het teken van het Nostalgisch Filmfestival. Op 9 september presenteert Dick Piet voor de twaalfde keer, zowel ’s middags als ’s avonds, een filmische terugblik op Aalsmeer van vroeger. Dan kan er volop (al dan niet zoete) herinneringen worden opgehaald. Volgende week donderdagavond, 21 augustus, tussen 19.00 en 20.00 uur start de kaartverkoop. De toegangsbewijzen à 10 euro (inclusief koffie/thee en garderobe) zijn verkrijgbaar bij Total Copy Service, Zijdstraat 2.

Kwekerijen en ‘showpaleis’

Op drie grote schermen in de feesttent op het Praamplein herleeft het verleden van Aalsmeer. Bijvoorbeeld in ‘Kwekersdorp Aalsmeer,’ bestaande uit filmopnamen van verschillende, inmiddels verdwenen kwekerijen. In een speciale Aalsmeer-Oost film (1950-2000), zijn onder meer de kermis, touwtrekwedstrijden, houten vissen hengelen langs de Pontweg, zwemles in Het Oosterbad, de kleuterschool achter de Oosterkerk, kapper Van der Sluis op de Machineweg, afbraak boerderij Van Reeuwijk aan de Aalsmeerderweg, de Oosteinderpoel en de reünie van de christelijke school in de Bloemhof te zien. In twee delen wordt ‘Aalsmeer op Film (en Foto)’ vertoond. Beelden van toen en nu. Op verschillende plekken wordt ingezoomd op gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Zoals de tewaterlating van luxe jachten bij Scheepswerf De Vries, de grote brand bij verffabriek Epifanes, de opening van het ‘showpaleis’ van Joop van den Ende en een optreden van Jan Lelieveld, samen met Davanti, in de Bloemhof. Ook opnamen van een aubade van schoolkinderen op het Weteringplantsoen op 5 mei 1960. Van de Sinterklaasintocht in 1968 en het Wijnfeest in 1983 op het Raadhuisplein. De Corso-wielerronde in en rond de Sportlaan en de ‘Amsterdamse Dag’ in het Seringenpark.

Wateroverlast en Manke Nelis

Een op en top nostalgische film, is die van de Zijdstraat rond 1960. Een kijkje in de twee bakkerijen van Vooges en vele winkels van toen. Hilarische beelden van het 10-jarig jubileumfeest van de ‘Molenclub’, met als hoogtepunt een ‘modeshow’ van toen bekende winkeliers. Broodbezorging in het dorpje Rijk en opnamen van wateroverlast in de winkelstraat. Verder optredens van Manke Nelis (1987) en André Hazes (1988) bij café Sportzicht in de Sportlaan. Fraaie beelden van het muzikale en verlichte (kinder)corso op het Raadhuisplein in 2005, inclusief een optreden van Elvis-imitator Dirk Box. Veel leut in een film van de Pramenrace in 2004 en 2005 en Jan Lelieveld zingt in 2009 in de Bloemhof voor het eerst zijn hit ‘Aalsmeer.’ Kortom, een zeer gevarieerd nostalgisch filmprogramma. Aangezien de belangstelling voor zowel de middag- als avondvoorstelling elk jaar groot is, wordt aangeraden tijdig kaarten aan te schaffen.

Foto: Tewaterlatingen in 1971 en 1973 van luxe jachten bij De Vries Scheepsbouw (aangeleverd).

Foto: Leen Piké in 1962 in zijn luxe- en huishoudelijke artikelen winkel in de Zijdstraat (aangeleverd).