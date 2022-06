Herdraagbaar en niet herdraagbaar textiel welkom

Uithoorn – In een recent bericht in deze krant is helaas een misverstand ontstaan over wat welkom is in de textielcontainers van Sympany. In de textielcontainers van Sympany is namelijk zowel herdraagbaar als niet-herdraagbaar textiel welkom. Deze herdraagbare kleding is zelfs heel hard nodig om een circulaire textielketen mogelijk te maken. Niet-herdraagbaar textiel omzetten naar nieuwe grondstoffen vraagt namelijk om een grote investering van tijd en geld. Denk dan aan onderzoek naar mogelijke oplossingen, testen met pilots, andere manieren van sorteren, nieuwe machines, kortom er komt veel bij kijken.

Hoe wij dit stapje voor stapje realiseren? Bij ons blijft herdraagbare kleding ook daadwerkelijk herdraagbaar. Dit wordt verkocht in binnen- en buitenland en de opbrengsten investeren wij in circulaire textielinnovaties voor het niet-herdraagbare deel. Zo wordt er nieuw garen (SaXcell) van gemaakt, maar ook akoestisch en isolatiemateriaal (VRK), dat wordt verkocht bij Gamma en Karwei.

Verder wordt met Sympact gewerkt aan oplossingen van textiel in combinatie met de inzamelzakken, hiervan worden producten voor de bouwsector en in de publieke (buiten)ruimtes gemaakt. Ook zijn wij sinds vorig jaar in samenwerking met onze partner Ducky Dons, in staat donzen dekbedden te recyclen. Hiervoor staat sinds enkele maanden een aparte inzamelcontainer op de gemeentewerf in Uithoorn. Zo vinden we steeds meer oplossingen voor het niet-herdraagbare textiel en verdwijnt het niet bij het afval. Kortom, veel voorbeelden van circulaire textielprojecten die niet mogelijk zouden zijn zonder het herdraagbare textiel dat wij in onze textielcontainers krijgen.