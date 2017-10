Hennepplantage op zolder in Julianalaan

Aalsmeer – Op donderdag 26 oktober rond elf uur in de ochtend zijn agenten een woning aan de Julianalaan ingegaan. De inval werd gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van hennepplanten.

Op de zolder van het huis troffen de agenten een plantage met zo’n 200 hennepplanten, 8 lampen en diverse apparatuur en toebehoren aan. De stroom werd illegaal afgetapt en hiervan kan de bewoner een flinke rekening verwachten van Liander.

Alle planten zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen. Tegen de bewoner, een 44-jarige inwoner, is proces-verbaal opgemaakt en hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

De gemeente is behoorlijk streng als het gaat om hennepteelt in woningen en/of bedrijven. Op last van de burgemeester zijn al een bedrijfspand in de F.A. Wentstraat en een woonhuis in de Seringenstraat enkele maanden afgesloten geweest. Begin deze week hebben de burgemeester van Uithoorn en justitie besloten een bedrijf in Uithoorn, waar een kwekerij met liefst 538 planten werd ontdekt, voor een periode van een half jaar gesloten te houden.

Nog niet bekend is of de burgemeester van Aalsmeer en justitie overgaan tot sluiting van de woning in de Julianalaan voor enkele maanden tot een half jaar.