Hennepkwekerij aan Mijnsherenweg

Kudelstaart – Op woensdag 21 juni heeft de politie om negen uur in de ochtend een inval gedaan in twee loodsen aan de Mijnsherenweg. Het vermoeden bestond dat in de panden een hennepkwekerij ontwikkeld was. Agenten troffen inderdaad een professionele hennepkwekerij aan met in de twee panden totaal 1.900 planten en voor tienduizenden euro’s aan gloeimiddelen (verlichting en verwarming). De hennep had totaal een opbrengst kunnen hebben van zo’n 180.000 euro.

In de kwekerij werd een 47-jarige man uit Mijdrecht aangetroffen. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de rechter. Ook de eigenaar van de loodsen kan rekenen op een straf en een geldboete. De gemeente gaat de panden voor enkele maanden sluiten. Alle hennepplanten en gloeimiddelen zijn vernietigd.