Hendrik Palm nieuwe lijsttrekker ChristenUnie-SGP

De Ronde Venen – De gecombineerde ledenvergadering ChristenUnie-SGP De Ronde Venen heeft Hendrik Palm gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Palm was eerder zeventien jaar raadslid (1990-1998 en 2002-2011) en heeft bijna veertig jaar ervaring in gemeentefinanciën bij Uithoorn, Hilversum en Amstelveen.

Hij zegt hierover: “Lokaal bestuur en christelijke politiek hebben altijd mijn interesse gehad. Na een periode van inzet in mijn kerkelijke gemeente ben ik weer beschikbaar om het stokje van Wim Stam over te nemen. Daarmee ben ik de opvolger van mijn opvolger; bijzonder.”

Jongste kandidaat

Naast de lijsttrekker is de volledige kandidatenlijst vastgesteld, met een mix van continuïteit en nieuwe energie. Nummer twee is Ton van Sligtenhorst uit Vinkeveen, ondernemer in machineonderhoud en voormalig raadslid (2014-2018), nu commissielid voor het fysieke domein. Op drie staat Gertine van Anrooij, commissielid op het sociaal domein. Met 27 jaar is zij de jongste kandidaat in de top. Zij werkt als ergotherapeut in Uithoorn. Ton en Gertine: “We zijn erg blij met Hendrik als ervaren lijsttrekker zodat we een mooi team houden om ons werk voort te zetten.”

Nieuwe namen in de top zijn te vinden op plekken vier en zes: Aad Janbroers uit Wilnis, altijd in de zorg gewerkt in instellingen en thuiszorg (uitvoerend en leidinggevend) en Dirk van Egmond uit Mijdrecht, werkzaam geweest als ondernemer in de detailhandel in deze regio.

Lijstduwers

De volledige lijst telt 30 kandidaten uit diverse kernen en kerken. Onder de lijstduwers zijn onder meer Jos Honig (Feka ICT), Joost Bloed (Bloed Kleinfruit), Arie Vossestein (voormalig commissielid) en Kees Schouten (oud-raadslid, oud-wethouder, oud-voorzitter voedselbanken nu voorzitter Stichting Leergeld).

Op de foto: Hendrik Palm is de nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie-SGP. Foto POU Fotografie.