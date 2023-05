Helpende handen nog welkom bij Voedselbos

Kudelstaart – Volop lente. Ook in Voedselbos de Smikkeltuin. Alles spat de grond uit of staat uitbundig in bloei. Zoals de fruitbomen bijvoorbeeld en dat belooft letterlijk een vruchtbaar seizoen op te leveren. Er is volop gezaaid en verspeend en een koude bak gemaakt met overkapping om alle pompoenen, courgettes en meloenen beschut te laten groeien. Komend weekend worden de tomaten opgepot, en die krijgen straks, als het gevaar van vorst definitief geweken is een mooi plekje ‘op de tuin’. Omdat het nog heel wat jaren duurt voordat het voedselbos echt volwassen is, zijn deze eenjarigen een welkome aanvulling. Maar ze zullen in de loop der tijd, naarmate de vaste bomen en planten groeien, steeds minder plek in gaan nemen. Goede reden dus om er nu volop van te genieten.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan informatiebordjes voor bij de diverse gewassen en aan de website. Deze is inmiddels online www.voedselboskudelstaart.nl en daar is de nodige informatie te vinden over wat er allemaal in het voedselbos en de schooltuin gebeurt. Het eerstkomende evenement waaraan het voedselbos meedoet is de amb8route op 2e Pinksterdag (29 mei)

Kom die dag kijken wat voor moois er allemaal gebeurt daar aan het Cabaretpad in Kudelstaart. Helpende handen zijn overigens nog steeds heel welkom.