Help Pim (4) in zijn strijd tegen Neuroblastoom

Aalsmeer – Pim uit Aalsmeer heeft hoog-risico Neuroblastoom, een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker. In januari 2023 kregen zijn ouders dit harverscheurende nieuws te horen. Pim (toen 2 jaar) had daarbij uitzaaiingen in zijn lymfeklieren, beenmerg en botten. Sindsdien heeft hij een loodzwaar behandeltraject doorstaan: 18 chemokuren, 4 operaties, 9 rondes immunotherapie en 32 bestralingen. Pim (nu 4 jaar) is nu ruim tweeënhalf jaar in behandeling waarbij hij 24 uur afhankelijk is van een sondevoedingspomp. Ondanks alles blijft hij een dappere strijder. Maar deze strijd is nog niet gestreden.

Nieuwe hoop in Amerika

Neuroblastoom is zeldzaam en in Nederland kan hij daarom op dit moment niet verder geholpen worden. Bij 50% van de kinderen komt de ziekte terug en hier is Pim er één van. Om zijn kansen op een ziektevrije toekomst te kunnen vergroten, zal hij naar Amerika moeten. Enkel daar is vervolgbehandeling op dit moment mogelijk. Hiervoor is hij toegelaten om deel te nemen aan de DFMO-behandeling aldaar. Door de groei van overgebleven kankercellen te belemmeren of zelfs te stoppen, kan DFMO helpen om Pim perspectief op een toekomst te geven waarin hij weer kan groeien, genieten en dromen. Naast de DFMO-behandeling zullen er ook aanvullende therapieën nodig zijn om de ziekte voorgoed te elimineren. DFMO is dus niet de enige stap, maar onderdeel van een breder behandeltraject.

Jouw steun maakt het verschil

Helaas wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekering en brengt het reizen naar Amerika hoge kosten met zich mee. Tijdens de behandeling zullen Pim en zijn ouders namelijk minimaal tien keer een medische reis moeten maken. De reis-en verblijfskosten daar, evenals medische kosten in verband met de behandeling, horen hier ook nog bij. Ondanks deze hobbels biedt het feit dat er een behandeling is waar hij voor in aanmerking komt, de ouders van Pim hoop! “Om financiële hulp vragen aan anderen is niet gemakkelijk, maar ook dit doe je onvoorwaardelijk voor je kinderen”, aldus de ouders van Pim. “Iedere bijdrage, groot of klein, helpt om de financiële last te dragen.” Help ook mee om samen Pim de kans op een toekomst te geven: https://www.gofundme.com/f/steun-pim-naar-amerika

Foto: Dappere strijder Pim (aangeleverd)