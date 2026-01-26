De Kwakel – Na de recente sneeuwpret was het deze week opnieuw levendig in het Egeltjesbos in De Kwakel. Waar kortgeleden nog enthousiaste kinderen sneeuwpoppen bouwden, van de dijk gleden en elkaar lachend met sneeuwballen bestookten, klonk zondag opnieuw vrolijk rumoer tussen de bomen.

Stimuleren

Dit keer waren het een paar dorpsgenoten die hun handen uit de mouwen staken. Met wilgenstammen en takken, afkomstig uit het groendepot en anders als afval afgevoerd, bouwden zij een robuuste hut. Niet zomaar voor de lol, maar met een doel: kinderen stimuleren om naar buiten te gaan. Want dat gebeurt tegenwoordig, zo constateren buurtbewoners, echt te weinig. En dat heeft gevolgen voor alles van motoriek tot creativiteit en sociaal contact.

Fantasie

De actie in De Kwakel maakt deel uit van het landelijke initiatief ‘Plant een Hut’, dat zich ten doel stelt maar liefst 36.000 hutten te plaatsen in buurten door heel Nederland. Niet kant-en-klare speeltoestellen, maar eenvoudige bouwsels die juist de fantasie en vindingrijkheid van kinderen prikkelen. Een eerste aanzet om weer vrij te spelen, te ontdekken, samen te werken – buiten, in de natuur. En eerlijk is eerlijk: wie kan daar nu tegen zijn? Jong en oud, doe mee! Buurtbewoners worden dan ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten, mee te bouwen of simpelweg te komen kijken.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op: www.planteenhut.nl.

Help kinderen weer lekker buitenspelen. Foto: aangeleverd.