Veel publiek bij open dag Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – De Open Brandweer dag van de vrijwillige brandweer in Aalsmeer heeft zaterdag veel bezoekers getrokken. Onder een stralende hemel kwamen gezinnen uit de regio massaal naar de kazerne aan de Zwarteweg, waar jong en oud kennis konden maken met het werk van de hulpdiensten. Al vroeg op de dag stonden bezoekers rijen dik te wachten om een ritje te maken in een brandweervoertuig, compleet met zwaailichten en sirenes. Vooral voor kinderen was dat een hoogtepunt, maar ook veel enthousiasme was er bij de jongens en meisjes om een ‘brandje’ te mogen blussen. Met dergelijke activiteiten hoopt de vrijwillige brandweer de jongere generatie te inspireren om zich op latere leeftijd aan te melden als vrijwilliger. Burgemeester Gido Oude Kotte gaf hierbij het goede voorbeeld. Samen met zijn zoontje Ilias zorgde hij voor een knallende opening.

Demonstraties

Een van de publiekstrekkers was het aanwezige droneteam. Specialisten gaven uitleg over de inzet van drones bij grote incidenten. Vanuit de lucht kunnen hulpdiensten snel een overzicht krijgen van de situatie en de impact van branden analyseren. Deze informatie helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen tijdens een inzet. Daarnaast waren ook ambulancepersoneel en politie en andere hulpdiensten aanwezig. Samen met de brandweer verzorgden zij een realistische demonstratie van een incident. Het publiek kreeg daarbij inzicht in wat er gebeurt nadat een melding bij 112 binnenkomt. Brandweermedewerkers legden uit hoe meldkamercentralisten een melding verwerken en hoe vervolgens de verschillende hulpdiensten worden aangestuurd. Tijdens de demonstratie werd een voertuig in brand gestoken, waarna de aanwezige hulpdiensten hun werkwijze lieten zien. Voor de bezoekers werd duidelijk hoe brandweer, politie en ambulancepersoneel nauw samenwerken. Dankzij duidelijke procedures en een gezamenlijk plan van aanpak verliep de oefening als een geoliede machine, waarbij iedere dienst precies wist welke taken uitgevoerd moesten worden.

Vrijwillige inzet

Ook het weer werkte mee aan het succes van de dag. De zonnige omstandigheden zorgden voor een aangename sfeer op het terrein. Wel zorgde de stevige wind ervoor dat de hoogwerker uit veiligheidsoverwegingen niet in gebruik werd genomen en de hele dag geparkeerd bleef. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag, waarin niet alleen het werk van de hulpdiensten centraal stond, maar ook het belang van vrijwillige inzet voor de veiligheid van de samenleving werd benadrukt.

Foto’s: www.kicksfotos.nl