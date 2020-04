Helaas dit jaar geen Geraniummarkt

Aalsmeer – Dit jaar kan de Geraniummarkt op de zaterdag voor Moederdag (9 mei) vanwege het coronavirus niet doorgaan. Ontzettend jammer voor het publiek dat altijd in grote getale naar Aalsmeer Centrum kwam voor de Geraniummarkt en de braderie.

Maar ook heel jammer voor de deelnemende bedrijven. Voor hen zijn de gevolgen veel groter. Zij zijn in januari al begonnen met stekken of zaaien. Ook KiKa die op de Geraniummarkt altijd zorgt voor het transport naar uw huis of auto heeft dit jaar geen extra verdiensten voor hun goede werk.

Verkoop bij kwekerij of huis

Jammer, maar niets aan te doen. Toch kan en wil Groei en Bloei hen een klein beetje helpen. Een aantal bedrijven biedt hun planten te koop aan bij hun kwekerij of huis. De adressen van de deelnemende bedrijven zijn te vinden op de website www.aalsmeer.groei.nl. Zo kunt u toch die prachtige hangzak kopen bij NoordRijk Plant of uw kruiden bij Kwekerij Zevenhoven en helpt u deze bedrijven hun planten te verhandelen. Mocht u besluiten een plant te halen bij een adres dat verder weg is dan wordt aangeraden eerst even te bellen met het desbetreffende bedrijf.

Vriend van Groei en Bloei

De leden of vrienden van Groei en Bloei hebben deze maand allemaal een groenbon ontvangen die zij kunnen inwisselen voor planten bij één van deze bedrijven. Op deze manier probeert ook Groei en Bloei een bijdrage te leveren aan de verkoop voor de bedrijven. Ook u kunt vriend worden van Groei en Bloei zodat u nog gebruik kunt maken van deze actie die tot 1 juni geldig is. Stuur dan een mail met uw naam en adres naar info@aalsmeer.groei.nl met de melding, vriend van Groei en Bloei. De kosten bedragen 20 euro per jaar. Op de website is te lezen wat de voordelen zijn.

Groei en Bloei Aalsmeer e.o. wenst u veel plezier met uw aankoop. Blijf gezond en tot volgend jaar tijdens de Geraniummarkt op 8 mei 2021.