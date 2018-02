Heerlijk schaatspret op laagje beton in Wilnis

Wilnis – Een paar dagen vorst en net niet genoeg om de sloten

met schaatsijs te vullen, helaas is dat in Nederland de laatste

jaren vaak zo. Maar met een beetje fantasie kun je voor de kinderen

toch nog iets leuks verzinnen en zeker op woensdagmiddag. Wie er op het

idee kwam doet niet ter zaken, maar schaatspret op een laagje ijs op beton aan de Bovendijk in Wilnis, was een feit. Ze genieten er nog van.