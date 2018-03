Heerlijk schaatsen in de voorjaarsvakantie

Uithoorn – Het duurde even, de wind werkte niet echt mee en het zonnetje overdag met temperaturen weer boven nul, maar het is gelukt. Er kon ook in Uithoorn een ijsbaan worden gecreëerd waar jong en oud, maar vooral jong, heerlijk in de vakantie op kon schaatsen.

Het evenemententerrein bij de sportvelden is omgetoverd in een heel gezellige schaatsbaan. Diverse sponsoren zorgden voor wat te eten en te drinken, kortom de laatste dagen van de vakantie was het dikke pret in Uithoorn.

Foto: VTF – Vivian Tusveld