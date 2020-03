Hartverwarmende actie’s van ondernemers

Uithoorn – Overal in het land ontstaan er prachtige initiatieven, nu het coronavirus ons steeds verder in zijn greep krijgt. Zo ook in Uithoorn. Afgelopen donderdag besloot Jordy Kluts, eigenaar van New York Pizza Uithoorn, zijn overburen een hart onder de riem te steken. Twee medewerkers gingen aan de slag om voor het zorgpersoneel van Het Hoge Heem pizza’s te bakken. Ze verzorgden een lekkere lunch om het hardwerkende personeel te bedanken voor hun inzet in deze bijzonder moeilijke tijd. De pizza’s werden buiten in ontvangst genomen om zo eventuele besmetting te voorkomen. Een hartverwarmende actie. Joop en Sandra Vet, eigenaren van Kwalitaria Zijdelwaard, vonden het ook tijd voor iets positiefs in deze bizarre tijd. Vrijdagmiddag deelden ze namens hun cafetaria daarom 200 kroketten uit aan de ouderen en verzorgers van woonzorgcentrum Het Hoge Heem. Joop: “We willen iedereen op deze manier een hart onder de riem steken.”

Joop: “We leven erg mee met de bewoners die tijdelijk geen bezoek mogen ontvangen. Vreselijk om je familie niet te kunnen zien. Dit vraagt ook veel van de verzorgers. Door ze te trakteren op kroketten willen we laten weten dat we aan ze denken.” De traktatie zelf uitdelen in het woonzorgcentrum was helaas niet mogelijk: “Mensen van buiten worden tijdelijk niet toegelaten, dus we hebben de kroketten bij de deur moeten afgeven. De verzorgers hebben ze vervolgens uitgedeeld.” Volgens Joop viel de traktatie in de smaak: “Het werd erg gewaardeerd en ze waren ons zeer dankbaar.”

Zelf ervaart Kwalitaria Zijdelwaard ook de gevolgen van de coronacrisis. Het zitgedeelte van de cafetaria is tot en met in ieder geval 6 april gesloten. “Gelukkig zijn we nog wel geopend voor bezorgen en afhalen, zodat we onze gasten alsnog van dienst kunnen zijn”, aldus Joop. “We hopen iedereen snel weer, in goede gezondheid, in ons restaurant te kunnen verwelkomen. Take care!”