Harriette Weels,  studiogast bij Happy Hour, Rick FM.

Uithoorn – Donderdagavond 24 november is Harriette (Jetty) Weels, Mai Tai lid van het eerste uur, te gast bij Happy Hour, 21.00-23.00 uur. Presentator Jomaro gaat samen met haar, stapsgewijs haar leven doorlopen, afgewisseld met muziek van haar keuze en natuurlijk enkele Mai Tai hits.

Ooit begonnen als popduo Sacha & Paul met Paul Ellis midden jaren 70, later lid van o.a. de groepen Rockaway Boulevard, American Gypsy én Fruitcake waar ze samen met Caroline de Windt in zong. In 1983 begint Jetty Weels samen met Caroline de Windt en Mildred Douglas de groep Mai Tai en na het opbreken van de groep eind jaren 80, gaat ze een tijdje solo onder de naam Oscare. Sinds 1994 heeft Jetty samen met Caroline de groep Mai Tai weer nieuw leven ingeblazen.

De meidengroep Mai Tai brak door in het midden van de jaren 80 met een reeks aanstekelijke en erg succesvolle dance-pop hits waaronder History, Female Intuition en Body and Soul.

Succes

De groep bestond oorspronkelijk uit Jetty (Harriette) Weels, Mildred Douglas en Carolien de Windt, allen geboren in Suriname, Antillen. Na een paar jaar opnemen en optreden in Nederland met lokaal succes, kreeg hun single “History” uit 1984 een impuls onder dj’s in de clubwereld en radio circuit. De track trok het oor van Richard Branson, hoofd van Virgin Records, die de track en de dames tekende aan zijn immens populaire internationale label. Het duurde niet lang voordat het nummer een enorme hit werd in het VK, het bereiken van de Top 10 van de pop-hitlijst van het land, de Top 40 in heel Europa en een #3-positie in de Amerikaanse Billboard-Dance-lijst van 1985. De krachtige opvolger “Female Intuition” was bijna net zo groot, en de daaropvolgende singles hielden de meisjes populair en zeer gewild in heel Europa voor de rest van het decennium.

Nadat ze eind jaren ’80 uit elkaar gingen, hervormden Carolien en Jetty Mai Tai voor een publiek van de eenentwintigste eeuw. Uitgebreid toerend in heel Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. In 2014 kwam de hitsingle “Baby I Want You Back” uit en het jaar daarop “One Nite Man”. Als één van de meest populaire vrouwelijke groepen van de jaren ’80, blijft Mai Tai hun onvergelijkbare kenmerkende energie en stijl leveren in elk optreden.

Happy Hour met Jomaro is iedere donderdagavond op Rick FM te beluisteren via; https://www.rickfm.nl/frequenties/content/page?993