Haring voor bewoners van Maria-Oord

De Ronde Venen – Bewoners van verpleeghuis Maria-Oord/Vinkenoord en belangstellende ouderen uit De Ronde Venen werden afgelopen donderdag getrakteerd op Hollandse Nieuwe gesponsord door Albert Heijn Vinkeveen.

Met een optreden van zeemanskoor ‘Ahoy’ uit Abcoude en met hulp van vrijwilligers werd deze middag een groot succes.

Sinds december is Careyn Maria-Oord gestart met een Gouden aanbod voor ouderen in de gemeente De Ronde Venen. Door samenwerking met Stichting Gouden Dagen, wil Maria-Oord een extra impuls geven aan het verbeteren van het welzijnsaanbod voor alle ouderen in Vinkeveen en omstreken.

Daarom organiseert Careyn Maria-Oord maandelijks een Gouden Koffie Moment. Gouden Koffie is een structureel en laagdrempelig koffiemoment waar ouderen gratis gebruik van kunnen maken. Dit is iedere laatste maandag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur.