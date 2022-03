Happy Stones maken voor 888 jaar Aalsmeer

Aalsmeer – Het weekend van 26 en 27 maart wordt het weekend van de Happy Stones en het begin van de viering van het 888-jarig bestaan van de gemeente Aalsmeer. Het weekeinde start met een inloop op zaterdag 26 maart. Van 11.00 tot 13.00 uur kan dan, door iedereen die dat wil, worden deelgenomen aan een workshop.

Tijdens de inloop is er ruimte om onder begeleiding van De Kunstploeg een hoogstpersoonlijke Happy Stone te maken voor de jarige gemeente. Al het benodigde materiaal is aanwezig en iedereen is welkom. Het is het begin van een weekend waarin De Kunstploeg alle beschilderde stenen gaat verwerken tot één grote installatie in de burgerzaal van het raadhuis.

Het blijvende kleine monument

De installatie zoals die wordt gemaakt door De Kunstploeg zal een aantal weken in de burgerzaal voor iedereen te zien blijven. In het weekend waarin het wordt vervaardigd zal door een professionele fotograaf een foto worden gemaakt van de installatie met 888 stenen. En die print, deze foto, is uiteindelijk het finale kunstwerk, het kleine monument, dat overblijft terwijl de stenen na een aantal weken hun gelukkige weg mogen gaan. Maar voordat de stenen weer gaan zwerven, is er ook nog een officieel moment rond het kunstwerk met burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Anne van Duijn.

Bezoekers mogen stenen plukken

Het is de bedoeling van De Kunstploeg dat na een aantal weken bezoekers van de burgerzaal een steen of een paar stenen mee kunnen nemen naar een plek of een persoon waar wat extra geluk geen kwaad kan. Zo krijgt heel Aalsmeer uiteindelijk te maken met het fenomeen, het kunstwerk Happy Stone. De Kunstploeg verwacht dat alle stenen met een maand of twee hun weg in de gemeente zullen hebben gevonden.

Lokale sociale initiatieven steunen

Het college gaat later dit jaar in het kader van het Happy Stones project en het 888-jarig bestaan van Aalsmeer, 8 lokale sociale initiatieven steunen met elk 888 euro. Bezoekers die aan het eind van het project een steen meenemen uit het raadhuis mogen één van de initiatieven op een longlist aanwijzen. Dat geldt ook voor de reguliere bezoekers van het gemeentehuis zolang er nog Happy Stones geëxposeerd zijn. De 8 initiatieven met de meeste stemmen krijgen ieder precies dat bedrag van 888 euro.