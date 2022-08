Hang de vlag uit met de Kwakelse kermis

De Kwakel – De Kwakelse kermis is sinds 1 augustus deel van het Nederlandse immateriële erfgoed. Stichting De Kwakel Toen & Nu wil dit stukje Kwakels historisch besef levend houden en wil stimuleren dat er bij typisch Kwakelse feestdagen de blauwe vlaggen en banieren uitgehangen kunnen worden. Bij het Polderfeest hebben heel veel mensen hier al gehoor aan gegeven. Juist met de kermisdagen vanaf zaterdag 3 t/m dinsdag 6 september is een mooie gelegenheid om dorp blauw te laten kleuren.

Bestellen: Wie, wat waar!

Wij denken naast de inwoners ook zeker aan alle verenigingen, winkels en bedrijven. Een tip: het is ook een leuk cadeau om weg te geven aan familie en vrienden. Of als mooi relatiegeschenk voor personeel van bedrijven of zakenrelaties.

Wij hebben nog 2 soorten vlaggen: de maat 100 x 150 cm (20,00 euro) voor een gewone vlaggenstok en de maat 225 x 150 cm (35,00 euro) voor een grote vlaggenmast. De andere mogelijkheid is een banier van 300 x 100 cm (65,00 euro) met een open zoom, geschikt voor een zijstokhouder. Alles is uitgevoerd in een prima kwaliteit polyesterdoek 115 gr/m2, wasbaar en UV bestendig, en neemt geen vocht op. Alles netjes rondom gezoomd met een stevige band, lusje en een koord.

U kunt de vlaggen en banieren bestellen via de mail of de telefoon. Bij voorkeur via de mail: dp@de-kwakel.com of, als u geen PC heeft, via de telefoon bij Dirk Plasmeijer 06.54695548, Orchideelaan 45 De Kwakel.

Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com