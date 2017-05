Handbikers UWTC winnen in Italië

Uithoorn – De handbikers Tim de Vries en Jetze Plat van UWTC hebben in Italië (Maniago) een Worldcup wedstrijd gereden. Vrijdag 12 mei reden zij de tijdrit. Jetze heeft zich laten herkeuren en rijdt sinds kort in een andere klasse: H4. De H4 klasse maakt gebruik van een AP handbike (Arm Power) waarbij de renner achterover ligt en de kracht alleen uit de schouders en armen komt.

De H5 klasse, waar Tim in uitkomt, maakt gebruik van een Arm Trunk Power bike. Hierbij zit je op je knieën in de fiets en kun je de volledige romp inzetten. De tijdrit van Jetze ging over 11.4 kilometer. Tim rijdt in de H5 klasse en moest 24 kilometer tegen de klok afleggen. Beide mannen wonnen hun klasse met een gemiddelde snelheid van boven de 40 kilometer per uur.

Zaterdag reden zij de wegwedstrijd over 63.9 kilometer. Tim wist in de massasprint de Italiaan Allesandro Zanardi voor te blijven. Winst voor Tim in de wegwedstrijd, de dubbel binnen en leider in het klassement om de wereldbeker!

En ook Jetze wist de dubbel binnen te halen. Jetze zat in de kopgroep van drie man en hij won de sprint van zijn twee medestrijders. Een knappe prestatie in de grote groep van 32 deelnemers van de H4-klasse. Jetze sprak zelf over een slopende wedstrijd met opnieuw een gemiddelde snelheid van 40 kilometer per uur.