HandbalNL League: Ruime zege Green Park op Quintus

Aalsmeer – Vanwege Nederlandse deelname aan de voorronde voor het WK was er afgelopen weekend geen HandbalNL League. De eerste wedstrijd tegen Portugal op 14 april had Nederland weten te winnen met 30-33 (Green Park aanvoerder Samir Benghanem scoorde vier maal), maar tijdens de thuiswedstrijd op 17 april was Portugal te sterk voor Team NL (28-35) en is de kans klein dat Nederland zich kan opmaken voor het WK in 2023. In de sporthal in Eindhoven was veel publiek uit Aalsmeer. Zij kwamen naast Samir ook de oud-Aalsmeer spelers Lars Kooij en Jeffrey Boomhouwer aanmoedigen.

Samir had slechts een aantal dagen de tijd om weer op adem te komen van het WK-avontuur, want afgelopen dinsdag 19 april wachtte de thuiswedstrijd tegen Quintus in de HandbalNL League. Aalsmeer was oppermachtig, alhoewel Quintus enkele malen goed terug wist te komen, en won met een ruim verschil van tien punten: 38-28 (rust 21-13). Donny Vink werd gekroond tot Man of the Match. De nummer acht scoorde acht maal voor Aalsmeer. Tim Bottinga was goed voor zes treffers.

Aanstaande zaterdag 23 april vertrekt Green Park naar Limburg om het op te nemen tegen grote concurrent Limburg Lions. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is via livestream te volgen.