Handbal: Winst Greenpark Aalsmeer in België

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 9 oktober in België goede zaken gedaan. In alweer de zesde wedstrijd in de BeNe League werd Visé uit Wallonië met 24-31 verslagen (rust 11-17 voor Aalsmeer).

De toeschouwers zijn getrakteerd op een mooie ‘pot’ handbal met twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren, maar Aalsmeer domineerde en wist steeds enkele punten voor te blijven. Mede dankzij enkele prachtige reddingen van keeper Marco Verbeij, na afloop terecht uitgeroepen tot Man of the Match.

Door de winst behoudt Greenpark Aalsmeer haar plek in het bovenste rijtje en blijft op vier staan. Sporting Pelt staat op de derde plaats door 43-23 winst afgelopen zaterdag op Quintus. Limburg Lions wist te stunten door kampioen Achilles Bocholt te verslaan met 34-31 en gaat nu aan kop in de BeNe League.

Aanstaande zaterdag 16 oktober speelt Greenpark Aalsmeer thuis in De Bloemhof aan de Hornweg. Bevo HC is de tegenstander tijdens speelronde zeven. De wedstrijd begint om 19.15 uur. Een week later, zaterdag 23 oktober, gaat Aalsmeer naar Limburg om het op te nemen tegen Lions. Aanvang is dan 20.00 uur.