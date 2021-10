Handbal: Weer winst voor Greenpark Heren 1

Aalsmeer – De negende wedstrijd in de BeNe League hebben de handballers van Greenpark Aalsmeer (ook) winnend afgesloten. Afgelopen zaterdag 30 oktober was Tongeren de tegenstander in de ‘eigen’ Bloemhof. Tongeren wist nagenoeg gelijk na aanvang van de wedstrijd op 0-1 voorsprong te komen. Het antwoord van Greenpark volgde snel: 1-1.

Daarna kwam Aalsmeer op dreef en liet zich niet meer overrompelen. De teams waren wel aan elkaar gewaagd. Tongeren wist zelfs op gelijke hoogte te komen, maar het tandje erbij en het goed gecontroleerde spel leverde Greenpark een voorsprong op die niet meer uit handen werd gegeven. Met een stand van 17-14 voor Greenpark gingen de teams de rust in. Aalsmeer bleef ook in het tweede deel de betere ploeg en wist uiteindelijk met 35-27 van Tongeren te winnen. Topscorers waren Donny Vink, Tim Bottinga en aanvoerder Samir Benghanem.

Door deze winst behoudt Aalsmeer haar vierde plek in de BeNe League met 12 punten. Kembit Lions blijft aan kop (na winst op Atomix met 39-36) met 17 punten. De nummer twee en drie stonden afgelopen zaterdag tegenover elkaar: Bocholt en Neerpelt. Het Belgische onderonsje werd gewonnen door Bocholt met 37-28 en hierdoor blijft het team stevig op plek twee staan met 16 punten. Neerpelt bezet plaats drie met 13 punten.