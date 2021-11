Handbal: Verlies en twee keer winst Greenpark

Aalsmeer – Covid-19. Geen publiek zaterdag 13 november bij de handbalwedstrijd Greenpark Dames 1 tegen Veneco Velo. De Aalsmeer meiden hebben het lastig dit seizoen. Maar ook deze wedstrijd werd weer positief benaderd. Aan de bak tegen Veneco Velo, er zal alles uit de kast gehaald moeten worden. Talent genoeg, maar het draait (nog) niet bij de Greenpark Dames, er zit (veel) zand in de raderen.

Het is belangrijk om goed te starten. Om gevoel in de wedstrijd te krijgen, om je misschien in de wedstrijd te knokken, om de tegenstander het gevoel te geven dat er niets te halen valt. Maar gelijk vanaf de aanvang is het Veneco Velo dat het betere van het spel heeft. Aalsmeer mist een aantal open kansen, ballen op de paal en lat, daar waar de dames uit Wateringen wel het doel weten te vinden. De stand loopt dus ook uit in het nadeel van Aalsmeer. Er wordt gerust met 10-14 achterstand.

In de tweede helft scoort Greenpark al snel en komt een puntje dichterbij. En dan stagneert de boel opeens helemaal. Onaangekondigd, onverwacht en vooral onverhoopt. Veneco Velo scoort er lustig op los en bij Aalmseer lukt er helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets. De Greenpark handbalsters worden overrompeld en de koppies gaan hangen. Veneco Velo weet een groot ‘gat’ te slaan en wint uiteindelijk met 21-35. Zo jammer voor de Aalsmeer dames, maar blijf elkaar steunen en heb vertrouwen in jullie talent. Doelpunten: Britney Fanger (6), Fleur Houtzager (4), Nanda Jansma (4), Lisa Hölsher (3), Robin Sahalessi (2), Mandy Seuren (1), Amber van der Lans (1).

Stunt Heren 1

In de BeNe League handbalcompetitie had Greenpark Heren 1 zaterdag 13 november de nummer twee, Achilles Bocholt, op bezoek. Het werd een wedstrijd waar over en weer gescoord werd, de ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Even leek het er op dat de wedstrijd in een gelijk 30-30 zou eindigen, maar even voor het eindsignaal vond Vaidas Trainavicius nog een gaatje en maakte het winnende doelpunt. Eindstand: 31-30 voor Greenpark Aalsmeer. Door deze winst is Aalsmeer een plaatsje gestegen in de BeNe League en staat nu op drie met 14 punten. Kembit Lions blijft het rijtje aanvoeren na 32-23 winst op Quintus met 19 punten. Achilles Bocholt blijft wel op plaats twee staan met 16 punten. Sporting Pelt werd nipt door Volendam verslagen (32-31) en staat nu op de vierde plaats. De volgende wedstrijd in de BeNe League is voor Greenpark Aalsmeer op zondag 21 november, vanaf 16.00 uur uit tegen Haacht in België.

Winst Heren 2

Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer moest zaterdagavond handballen. Er wachtte een uitwedstrijd in Den Haag tegen EHC. Ook dit was een aantrekkelijke wedstrijd met veel doelpunten. Greenpark Heren 2 was een ’tandje’ beter en nam de punten mee naar huis. Eindstand: 27-32 voor Aalsmeer.

Foto: Robert de Rooij (Dames 1 Greenpark in actie).