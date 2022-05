Handbal: Ruime zege voor Greenpark op Quintus

Aalsmeer – De strijd om de landstitel in de HandbalNL League blijft bijzonder spannend. Heren 1 van Greenpark Aalsmeer speelde zaterdagavond uit in Kwintsheul tegen Quintus en boekte een ruime overwinning: 30-17. Vanaf de aanvang pakte Aalsmeer de leiding en heeft deze niet meer uit handen gegeven. De rust gingen de teams in met 14-7 voor Greenpark. Topscorer was Donny Vink met 8 goals.

De concurrenten Volendam en Lions pakten eveneens de overwinning. Volendam won in Zwartemeer nipt van Hurry-Up met 27-24 en Limburg Lions versloeg Bevo met duidelijke cijfers: 38-23.

Volendam blijft koploper met 14 punten, gevolgd door Greenpark Aalsmeer met 12 punten en Limburg Lions met 11 punten. Nog twee wedstrijden voordat de strijd om de finale gaat los barsten. Voor Aalsmeer staan nog twee belangrijke wedstrijden op het programma. Aanstaande zaterdag 28 mei spelen de Greenpark Heren thuis in De Bloemhof tegen Limburg Lions vanaf 20.00 uur en op 4 juni is in Panningen Bevo (nummer 4) de tegenstander.

Foto: www.kicksfotos.nl