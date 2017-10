Handbal: Ruime winst voor RKDES E1

Kudelstaart – Na een moeizame start dit jaar, slaagden de jongens en meisjes van RKDES E1 er afgelopen zondag 15 oktober in hun wedstrijd tegen Najaden uit Almere met 13-5 winnend afsluiten. Een prachtige overwinning op het asfalt bij RKDES. Het team moest het deze week helaas stellen zonder Liu en Ben. Laatstgenoemde staat vaak een helft op doel. Gelukkig kon het team rekenen op Justin, die een paar maanden meespeelt. Hij handbalde alsof hij al jaren meespeelde. En zo fanatiek als hij is in het veld, zo fanatiek was hij ook in het doel.

De tweede helft had hij een paar hele mooie reddingen en hield zo zijn team op de been. Ouwe rot Maud was ook van de partij. Haar specialiteit: De tegenstander verrassen door ineens te draaien, buitenom te lopen, en een snoeihard schot op doel. En dan zijn er de Lara’s: klasgenoten, vriendinnen en onmisbaar voor dit team. Lara B doorziet het spel perfect. Ziet altijd wie er vrij staat en gooit dan de bal perfect in de handen. En Lara N. verrast veelal de tegenstander met haar onverwachte schot. Vanuit het niets schiet deze Lara de bal hard. Met links!

Jente is de snelste ballen opjaagster van het team. Altijd en overal heeft zij er net een handje tussen. En als dat gebeurt, dan rent ze voor haar leven. Of liever: rennen de tegenstanders voor hun leven. Mees, de man met een ijzeren conditie en gemoed, blijft gaan waar anderen stoppen. Vooral als tegenstanders de bal denken te kunnen oprapen, blijkt Mees ze steeds te snel af te zijn.

De mooiste actie van de dag kwam van Lente en Lucas. Samen verschalkten zij drie verdedigers en een keeper in een vliegensvlugge breakout. Na een stuk of drie strakke passes, stond Lucas alleen voor de keeper. En de keeper had het nakijken. Coach Annelies klonk heel tevreden na deze actie. Natuurlijk er zijn nog steeds verbeterpunten. Het aantal afgekeurde doelpunten wegens voetfouten bereikte een hoogtepunt, bijvoorbeeld. Maar er viel vooral veel te vieren. Zoals bijvoorbeeld het feit dat iedereen in het team een doelpuntje meepakte.

Ook de nestor van het team – Nico – schoot er eentje in. Helaas voor hem, keurde de scheids deze af. Maar enkele volstrekt onpartijdige ouders hadden wel gezien dat de bal volledig over de lijn was. Coach Annelies en het team tellen hem wel: Gewonnen met 14-5 dus. Een prachtig resultaat.