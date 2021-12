Handbal: Opnieuw winst voor Heren 1 Greenpark

Aalsmeer – Heren 1 handballers van Greenpark Aalsmeer hebben afgelopen weekend goede zaken gedaan. In Zwartemeer werd zaterdag 11 december met 22-25 gewonnen van Hurry Up en omdat Kembit Lions verloor in en van Volendam met 29-28 is Aalsmeer een plekje gestegen in de BeNe League competitie. Aan kop gaat nog altijd Achilles Bocholt met 24 punten, maar Greenpark bezet plaats twee met 22 punten.

Kembit Lions volgt op plek drie met 21 punten, maar heeft nog wel een wedstrijd in te halen. Door de winst op Lions is ook Volendam hoger opgeklommen in de lijst en staat op vier met 17 punten. Koploper Achilles Bocholt wist thuis ruim te winnen van Quintus: 39-23.

In het Drentse Zwartemeer waren Greenpark Aalsmeer en Hurry Up aan elkaar gewaagd. Aalsmeer wist, mede dankzij uitstekend keeperswerk van René de Knegt, steeds enkele punten voor te blijven. De rust gingen de teams in met 11-14 voor Greenpark. Ook in de tweede helft bleef Aalsmeer scherp en liet zich niet meer passeren. Uitblinkers waren Vaidas Trainavicius, Donny Vink en de nog jonge Destin van Dijk.

De laatste wedstrijd voor de vakantiestop speelt Greenpark Aalsmeer aanstaande zaterdag 18 december thuis in De Bloemhof. Tegenstander is Sporting Pelt. Aanvang is 19.00 uur en de wedstrijd is te volgen via livestream. De BeNe League wordt vervolgens in 2022 weer voortgezet. Voor Greenpark Aalsmeer is de eerste wedstrijd op zaterdag 29 januari, uit tegen Volendam.

Foto: www.kicksfotos.nl (archieffoto)