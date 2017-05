Handbal: OCI Lions wint van FIQAS

Aalsmeer – “We zullen ze een poepie laten ruiken”, zo zei voorzitter Mike van der Laarse van handbalvereniging FIQAS afgelopen dinsdagavond 23 mei tijdens de huldiging van de Nederlands kampioen geworden jongens B en C. Hij had het over de finale van het NVH Bekertoernooi op 25 mei waar de heren 1 van FIQAS het gingen opnemen tegen al twee keer eerder landskampioen OCI Lions. Van der Laarse had er, zo liet hij weten, een goed gevoel over. “We gaan er honderd procent voor.”

En dat is ook precies wat de spelers van FIQAS donderdag, hemelvaartsdag, in Almere hebben gedaan. Ze gingen voor de hoogste eer, maar de Lions had net iets meer. Het werd een geweldige en spectaculaire finale waar menigeen op het puntje van de stoel heeft gezeten. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Wel een soort Ajax tegen Manchester. OCI Lions dat bestaat uit betaalde prof-spelers tegen de heren van FIQAS die de handbal als heel serieuze hobby hebben.

De hal in Almere zat ondanks het mooie weer goed vol. Het publiek zat klaar voor een geweldige ‘pot’ handbal. Onder het publiek veel aanhangers uit Aalsmeer, onder andere van de handbalvereniging zelf en van de korfballers van VZOD uit Kudelstaart, die ook FIQAS als hoofdsponsor hebben.

De rust ging Aalsmeer in met een 12-15 achterstand. Alles kon nog. De spelers waren scherp en gebrand op een overwinning. Maar OCI Lions ook. Vijf minuten voor tijd gaf het scorebord 24-30 voor OCI Lions aan. Kom op Aalsmeer! Er is nog gescoord door beide ploegen, maar niet genoeg voor FIQAS. Eindstand: 26-31 voor de Limburgers. Ondanks verlies een geweldige prestatie voor de Aalsmeerse handballers. Tot de laatste minuut honderd procent inzet en nog geloof in winst.

Maar tweede worden is in deze geen schande, het is een topprestatie. En dit vindt menig inwoner ook. Wethouder Ad Verburg in een reactie: “Helaas verloren, maar trots op FIQAS. Wat is er een strijd geleverd. Mooie wedstrijd gezien.” En nog een groot compliment voor de Aalsmeerse handbalvereniging. Cirkelspeler Samir Benghanem van FIQAS is deze middag uitgeroepen tot beste speler van het jaar!

Foto: www.kicksfotos.nl. Cirkelspeler Samir Benghanem in actie.