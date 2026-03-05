Handbal Heren Aalsmeer in finale landelijke beker

Aalsmeer – Afgelopen week stond voor acht teams de laatste horde richting de handbal bekerfinales op het programma: de halve finales. Vier teams wisten deze wedstrijden te winnen en zich te verzekeren van een plek op het wedstrijdtoneel in het Topsportcentrum Almere op 4 april. Bij de Heren maken RFH Handbal Aalsmeer en JD Techniek/Hurry-Up kans op de felbegeerde titel. RFH Handbal Aalsmeer kende in de halve finale op 24 februari geen moeite met uitdager Handbal Houten (40-19). Aalsmeer won meermaals de landelijke beker en heeft ervaring met het spelen van spannende wedstrijden op hoog niveau. De afgelopen twee jaar wist het team van coach Wai Wong de beker de lucht in te tillen. Lukt het hen om ook dit jaar de titel te prolongeren? Donny Vink, vorig seizoen verkozen tot speler van het jaar en tegen Houten uitgeroepen tot man of the match, was flink op schot (11 scores) tijdens de halve finale: “Ik denk dat de druk bij Aalsmeer altijd hoog ligt. Er wordt verwacht dat wij prijzen pakken. Dus het maakt dan niet uit of we om de Super Handbal League titel, beker of landskampioenschap spelen. We willen hoe dan ook om de prijzen spelen, ongeacht of daar wel of geen druk op ligt.”

Het belooft een zinderende finale te worden, waarin Aalsmeer het opneemt tegen JD Techniek/Hurry-Up. De Zwartemeerders waren enkele jaren niet op het podium te vinden, maar daar komt dit jaar verandering in. In de Super Handball League wisten beiden ploegen een maal van elkaar te winnen. In Aalsmeer werd het 36-27 voor RFH Handbal Aalsmeer, maar in Zwartemeer verraste Hurry-Up en won met 30-28. Voor Hurry-Up was het alweer enige tijd geleden dat zij het tot de halve finale van het bekertoernooi hadden geschopt. Aanvoerder Bernie Vermeer kijkt uit naar de bekerfinale: “Dit wordt echt iets waar de hele omgeving naartoe leeft. We hebben volgens mij al twee keer in de bekerfinale gestaan, een paar jaar geleden ook al. Je merkt dat het heel erg leeft in de omgeving en bij de club. Dus als je dan in zo’n groot toernooi de finale weer haalt, dan doet dat heel veel mensen wat en iedereen is nu al trots.” Wees erbij op zaterdag 4 april in het Topsportcentrum in Almere voor zeker twee heel spannende bekerfinales (dames en heren). Tickets zijn verkrijgbaar via handbal.nl/tickets.

Wedstrijden Super League

De handbal Heren Aalsmeer doen het ook goed in de Super Handbal League en staan door winst op Houthalen uit België met 44-24 op 28 februari en een nipte overwinning op 2 maart na een spannende wedstrijd tegen en in Volendam (26-28) op de tweede plaats met 33 punten. Nog altijd aan kop staat Bocholt met 35 punten.

Zaterdag thuis in De Bloemhof

Aanstaande zaterdag 7 maart wacht de volgende Super League wedstrijd. Tegenstander is Houten, de tegenstander om de bekerfinale, en de wedstrijd thuis in sporthal De Bloemhof begint om 19.00 uur. Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Foto: Donny Vink van Handbal Aalsmeer werd uitgeroepen tot man of the match. Hij scoorde liefst elf maal tegen Houten. Foto: www.kicksfotos.nl