Handbal: Greenpark pakt winst op Bevo: 32-26

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 16 oktober stond voor Heren 1 van Greenpark Aalsmeer de thuiswedstrijd tegen Herpertz Bevo op het programma. Het publiek in De Bloemhof zag twee teams die honderd procent inzet toonden. Het taaie Bevo maakte het de landskampioen lastig en liet goed, aanvallend handbal zien. Toch wist Greenpark Aalsmeer op voorsprong te komen en te blijven. Met 15-11 gingen de ploegen de rust in. In de tweede helft opnieuw een flinke strijd: Bevo naderde, Greenpark zette een tandje bij en wist uiteindelijk de winst naar zich toe te trekken. Eindstand: 32-26 voor Aalsmeer.

In de BeNe League competitie behoudt Greenpark door deze winst haar vierde plaats met 7-10. Koploper Lions won van het Belgische Tongeren met 29-26 en blijft aan kop in de BeNe League met 7-13. Op twee en drie de Belgische teams Neerpelt en Achilles Bocholt met elk 7-12. Kras Volendam, dat twee weken geleden nog met 1 punt meer Aalsmeer versloeg, behaalde afgelopen zaterdag opnieuw een zege (35-22 tegen Quintus) en doet dus ook goede zaken in de Bene League.

Samir Benghanem in actie. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdag tegen koploper Lions

In de wedstrijd tegen Herpertz Bevo was Vaidas Trainavicius dit maal de topscorer met 7 doelpunten. Tim Bottinga, Samir Benghanem en Rob Jansen gooiden elk 6 maal de bal in de touwen en Nils Dekker wist 5 maal te scoren. Aanstaande zaterdag 23 oktober vertrekt Greenpark Aalsmeer naar Limburg om het op te nemen tegen koploper Kembit Lions. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te volgen via livestream.

Heren 2 en Dames 1

Ook Heren 2 van Greenpark kon zondag een feestje vieren. Opnieuw winst en dus nog ongeslagen. Dit keer werd thuis in De Bloemhof Vlug en Lenig met verlies naar huis gestuurd. Eindstand: 23-18. Voor Dames 1 loopt de competitie nog niet op rolletjes. Dit keer kwam VOC Amsterdam DS2 op bezoek en deze doelpuntenmachine was op dreef en won met 41-11.