Handbal: Greenpark wint van Tongeren

Aalsmeer – Heren 1 van Greenpark Aalsmeer had afgelopen zondag 25 november in de BeNe League het Belgische Tongeren als tegenstander. De handbalwedstrijd was thuis in sporthal De Bloemhof en is bijgewoond door veel supporters en een groep bijzondere fans. Op de tribune namelijk het Aalsmeerse kampioensteam uit 1985. Dit gezelschap gaf het huidige kampioensteam misschien wel net iets meer vleugels, want concurrent Tongeren werd met een eindstand van 33-23 terug naar België gestuurd.

Al vanaf de aanvang van de wedstrijd nam Greenpark Aalsmeer het voortouw en het was duidelijk dat de mannen gebrand waren op een overwinning. Er werd over en weer gescoord, maar net iets meer door Aalsmeer. De rust gingen de ploegen in met 18-13 voor Aalsmeer. Ook de tweede helft was Greenpark de betere ploeg en had Tongeren moeite om de Aalsmeerse handballers qua score bij te houden. Heren 1 zette er zelf nog een tandje bij en wist uiteindelijk overduidelijk met 9 punten meer te winnen.

Doelpunten voor Greenpark Aalsmeer zijn gemaakt door: Remco (7), Robin (6), Vaidas en Tim (elk 5), Samir (4), Rob en Erik (elk 2) en Nils en Quinten (elk 1).

Nipt verlies Dames 1

Dames 1 van Greenpark Aalsmeer wachtte dit weekend een uitwedstrijd. Er werd zaterdag 24 november afgereisd naar Emmen voor een handbalwedstrijd tegen E&O. De Aalsmeerse dames zijn de laatste weken in de ‘winning mood’, maar kon deze reeks net niet voortzetten. Het was een spannende wedstrijd waarin beide ploegen alles op alles hebben gezet, maar het was uiteindelijk E&O dat winnend met 31-27 mocht afsluiten.

Winst voetballers

De eerste teams van de voetbalverenigingen FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart hebben allen goede zaken gedaan dit weekend. FCA zaterdag wist thuis te winnen van Victoria met 3-2 en zondag speelde FC Aalsmeer uit tegen Bernardus en wist de winst (1-0) mee terug naar Aalsmeer te nemen. RKDES Kudelstaart heeft de afgelopen twee zondagen flinke verliezen moeten incasseren, maar 25 november speelde de ploeg als vanouds weer een mooie wedstrijd. ASC was de tegenstander en dit team werd met 1-0 verslagen.

Foto: www.kicksfotos.nl. Robin Boomhouwer scoorde zes maal voor Greenpark Aalsmeer.