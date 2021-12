Handbal: Geen winst voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – Voor de laatste wedstrijd voor de winterstop in de BeNe League hadden de handballers van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 18 december Sporting Pelt uit België op bezoek in de Bloemhof. Er werd voortvarend gestart door beide teams en er werd over en weer gescoord. Toch was het Sporting Pelt dat op voorsprong kwam.

De heren van Greenpark bleven geconcentreerd spelen en zaten de Belgen flink op de hielen, maar wisten niet langszij te komen. Ruststand: 17-20 voor Sporting Pelt. In de tweede helft vocht Greenpark terug en wist een verschil van twee punten (24-26) te bereiken. In het laatste kwartier echter nam Sporting Pelt de leiding en bouwde een voorsprong op waar Aalsmeer geen antwoord meer op had. Eindstand: 29-34.

Door dit verlies is Greenpark Aalsmeer een plaatsje gezakt in de BeNe League stand en staat nu (weer) op drie. Er is ‘stuivertje gewissseld’ met Kembit Lions, want deze ploeg is door winst op Visé (31-30) weer terug op plek twee. Koploper Achilles Bocholt speelde gelijk (27-27) tegen Bevo Panningen, maar behoudt de nummer één positie.

Stand: 1. Achilles Bocholt met 25 punten, 2. Kembit Lions met 23 punten, 3. Greenpark Aalsmeer met 22 punten, 4. Sporting Pelt met 19 punten en 5. Kras Volendam met 19 punten. Volendam is de eerste tegenstander van Greenpark na de winterstop. Op 29 januari neemt Aalsmeer het in Volendam op tegen Kras.

Aanval Samir Benghanem van Greenpark Heren 1.

Winst voor Heren 2

Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer wachtte een thuiswedstrijd. Zondag 19 december was in de Bloemhof de Beekse Fusie Club de tegenstander in de eredivisie competitie. Aalsmeer nam direct het heft in handen en bleef druk zetten. Heren 1 van BFC liet zich niet geheel overrompelen en bleef qua punten in de buurt van Greenpark. Rust: 15-11. In de tweede helft opnieuw een wervelend Aalsmeer dat duidelijk de winst rook. BFC gaf zich echter niet gewonnen, maar moest uiteindelijk toch in Greenpark haar meerdere erkennen. Eindstand: 25-19.