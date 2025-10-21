Halloweenkermis aan de Dreef!

Aalsmeer – Na het grote succes van verleden jaar wordt er dit najaar wederom een Halloweenkermis gehouden die, net als de voorjaarskermis, te vinden zal zijn op het parkeerterrein aan de Dreef. Van woensdag 22 tot en met zondag 26 oktober staan hier een keur aan de mooiste attracties opgesteld als garantie voor volop vermaak en vertier. Wat te denken van de Aviator. Deze sensationele attractie draait met wisselende snelheden, waarbij de armen als ook de daaraan vastzittende gondeltjes rondtollen om de passagiers een unieke rit te bezorgen. Bij de WIP, een dansende bank, swing je met wisselende snelheden van links naar rechts en van boven naar beneden. Bij de Beach Party zoeven de gondeltjes met grote snelheid en gesis heen en weer over de baan. Een echte attractie voor het hele gezin. Bij de Botsauto’s kan ouderwets gebotst worden, want hier gelden geen verkeersregels. De familieachtbaan Dragon is echt een attractie voor het hele gezin. Met verschillende snelheden en op verschillende hoogtes wordt hier een avontuurlijke rit beleefd.

Ook de Mega Glijbaan staat dit najaar op de Aalsmeerder kermis. Kinderen vinden het geweldig maar de ouders zullen er minstens zoveel ‘glijpret’ beleven. De kleintjes kunnen ook hun hart ophalen bij bijvoorbeeld de Vliegende Olifantjes, de Trampoline, de Mini Zweefmolen, waterballen of de Tea Cups. Stuk voor stuk kleurige kinderzaken die allemaal het avontuur in zich hebben.

Lekkers en griezelen

Natuurlijk kan er een gokje gewaagd worden, zijn er prachtige prijzen te winnen en er is ook aan de lekkerbekken gedacht; een heerlijk zoete suikerspin, zuur- of kaneelstok, Churros, olie- of krentenbollen, het is er allemaal. Als extra is het op woensdag- 22, vrijdag- 24 en zaterdagavond 25 oktober vanaf 19.30 uur Fright Night en wordt het (extra) griezelen geblazen. Op zondagmiddag 26 oktober om 15.00 uur komt Pepa Big gezellig kermisvieren. Woensdag 22 oktober is de kermis geopend van 13.00 tot 22.30 uur, donderdag van 14.00 tot 22.30 uur, op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober is de kermis geopend van 13.00 tot 23.00 uur, terwijl bezoekers op zondag 26 oktober welkom zijn van 13.00 tot 21.00 uur. Voor voordelig kermisvieren zijn op de website www.kermiskorting.nl van veel attracties kortingsbonnen te vinden.

Foto’s: aangeleverd