Halloween Jeugd Tennis en Hockey Toernooi groot succes!

Uithoorn – Meer dan 100 kinderen tussen de 5 en 15 jaar van de sportclubs Qui Vive Tennis, Qui Vive Hockey en Tennis Club Uithoorn hebben genoten van een fantastisch Halloween Albert Heijn Jos van den Berg Jeugd Thema Toernooi op vrijdagavond 1 november. De kinderen werden verwelkomd in Halloween sfeer, met heuse spoken, skeletten en spinnenwebben dankzij de toverkracht van Careca Verhuur, die ook spellen zoals ‘griezel’ mini golf hadden opgezet voor het geval het weer tegenviel. Maar ondanks wat lichte regen werd er 3 uur lang intensief gesport, met clinics en wedstrijden voor tennis en hockey.

Tussen de clinics door hebben de kinderen ook allemaal een eigen pompoen uitgehold met handig gereedschap van de Pluktuin. Ook konden ze zich uitleven op een stormbaan en pannaveld van Kidspower. Veel kinderen werden in thema geschminkt door Marjolein van Ballonpret of konden een enge tijdelijke tattoo laten zetten die door Haza gedoneerd werd. Ook konden de kinderen een wond laten maken die niet van echt te onderscheiden was.

Dit alles kwam tot stand met de hulp van vele vrijwilligers. Om de honger van de kinderen te stillen, werden er meer dan 350 pannenkoeken gebakken door de vrijwilligers. En om het feest compleet te maken, konden de pannenkoeken (dankzij Haza) in Halloween sfeer gegeten worden met Halloween thema borden, kopjes en bestek. De hockeykinderen werden begeleid door het gehele MB3 team, waar de organisatie van het toernooi uiteraard erg blij mee was.

Al met al was het dankzij de inzet van velen een supergezellig, geslaagd en sportief Halloweenfeest!