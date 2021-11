Hagelnieuwe Penta van SPIE voor de gemeente

Aalsmeer – Zaterdag is het alweer elf weken geleden dat de 35ste Aalsmeerse Pramenrace werd gevaren. Eén van de weinige evenementen die wel kon doorgaan. Iedereen kijkt er nog met veel plezier op terug. Tijdens de prijsuitreiking zijn twee prijzen niet uitgereikt, de rode lantaarn (deze wordt nog later aan de winnaar overhandigd) en de Hagelnieuwe Penta.

Deze prijs is voor het team dat het meeste heeft bijgedragen aan het behouden van de Aalsmeerse Pramenrace. Vorige week woensdag is eindelijk de prijs werd uitgereikt. Aan niemand minder dan burgemeester Gido Oude Kotte. Hij heeft namens de gemeente Aalsmeer de prijs in ontvangen genomen. Dit jaar is de prijs dus niet naar een team gegaan, maar naar de gemeente Aalsmeer.

Burgemeester Gido Oude Kotte en Bart Schmidt hebben echt vele uren besteed om alles in orde te maken. Door dit korte lijntje kon er snel geschakeld worden en snelle beslissingen worden genomen. Voorzitter Erna zat de maand voor de race onder de speeddial bij Bart. Kwam er weer een vraag bij de GGD vandaan dan was er binnen vijf minuten het antwoord daar. Bedacht Den Haag weer een nieuwe regel dan kwamen Bart en Erna wel weer met een oplossing. Begon de veiligheidsregio specifieke vragen te stellen dan werden deze zo snel mogelijk beantwoord.

Kortom, een super samenwerking die zijn vruchten heeft afgeworpen in een geweldige Covid Pramenrace. Het SPIE bestuur vond dit meer dan genoeg aan redenen om de Penta bij burgemeester Oude Kotte te bezorgen. De Penta heeft een mooi plekje gekregen in de kamer van de burgemeester.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte, SPIE-voorzitter Erna van den Heuvel en vice-voorzitter Arnaud Brouwer bij de Hagelnieuwe Penta.