Grote verschillen in winst en verlies bij DRV-biljarten

De Ronde Venen – In de DRV-biljartcompetitie werden bij Cens in Mijdrecht de onderlinge verschillen duidelijk in de partij tussen Cens 2 tegen Cens/Gortenmulder. Met een serie van 20 caramboles en daarmee de hoogste serie van de week zette Sander Pater een hele sterke partij neer. Zijn teamgenoten Arjan Gortenmulder, Evert Driehuis en Eric van de Bosch bleven niet achter en wonnen ook hun partijen.

Ook in Vinkeveen waren de verschillen groot. De Merel 2/Thijmen van Veen speelde een ongeslagen partij tegen De Kromme Mijdrecht 3. Gerard Roling, Roos Aarsman en Gijs van de Vliet wonnen hun partij. Dreamteam speler Peer (Wilco) van Meer speelde zijn zevende winnende partij op rij. Een knappe prestatie.

K.O.T.87-1 ging op bezoek bij De Springbok 2/Feka. Chas Jans, Eric Verlaan en Bob van Kolck wisten hun partijen te winnen. Henk Veerhuis kon weerstand bieden door zijn partij over de streep te trekken.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen ontvingen thuis de Merel 3/Thijmen van Veen. De winst werd mede behaald door Jos van Wijk en de sterk spelende Nico Koster, die de kortste partij van deze week speelde. In 18 beurten speelde hij 53 caramboles bij elkaar. Hans en Jeroen van Rijn beiden Top 10 dreamteam-spelers wonnen hun partij.

Spannend

Spannend werd het bij De Kromme Mijdrecht 1 tegen DenB Diensten/De Springbok. Ger Ruimschoot samen met Theo Kandelaar en Bernard Schuurman samen met Berend Huising waren de winnende spelers deze avond.

De Springbok 1 speelde een wisselachtige partij tegen de Merel 1/Thijmen van Veen. Walter van Kouwen en Dennis Kraak wisten ze goed te raken en te maken. Ondanks de weerstand van Joop Zeh en Koos de Koning ging de winst mee met de Vinkeveners.

s.v Veenland kan maar moeilijk opgang komen in het tweede gedeelte van deze competitie. Op bezoek bij De Kromme Mijdrecht 2 kwamen ze punten tekort voor een overwinning. Deze werd wel behaald door Arie Kranenburg en Ger Versteeg. De weerstand kwam van Derk en Joep Pothuizen.

