Grote Clubactie zaterdag van start in Aalsmeer

Aalsmeer – De Grote Clubactie barst los op zaterdag 23 september. De actie is nog altijd zeer populair onder het Nederlandse verenigingsleven. Voor het vierde jaar op rij doen er steeds meer clubs mee. Waarom? Om extra inkomsten op te halen voor de club. En wat blijkt: ook om gewoon weer samen de schouders eronder te zetten.



Directeur Frank Molkenboer is trots dat er weer zoveel leden op pad gaan en hun vereniging een warm hart toedragen. “Bij jouw club sluit je vriendschappen voor het leven, ontdek je je talenten en beleef je samen met anderen onvergetelijke momenten. Voor veel Nederlanders is het verenigingsleven onmisbaar. Wat we meer en meer terugkrijgen is dat de actie voor veel verenigingen niet alleen een welkome inkomstenbron is. Het is ook een activiteit waarbij clubleden ervaren wat ze samen kunnen bereiken. Het échte clubgevoel.”

Lokale steun voor het verenigingsleven

Van voetbal tot scouting, van gymnastiek tot atletiek en van fanfare tot badmintonvereniging. Voor 3 euro per lot steunen mensen een club bij hen in de buurt. Maar liefst 80% hiervan is direct voor de clubkas. Met de opbrengsten worden mooie clubdoelen gerealiseerd zoals het organiseren van een jeugdkamp, het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen of het vieren van een jubileum.

Hoogst uitkerende loterij

De Grote Clubactie kent het hoogste uitkeringspercentage van alle loterijen in Nederland. Daarnaast steun je met het kopen van loten niet alleen de vereniging, maar maak je zelf ook nog kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een geldbedrag van € 100.000,-. De trekking vindt plaats op 28 november 2023.

Dit jaar doen in de gemeente Aalsmeer de volgende clubs mee: Muziekvereniging Flora, SV Omnia 2000, TV Kudelstaart, RKDES, VZOD korfbal, Gymnastiek Academie Rhythmic Dreams, Manege Funny Horse, Scouting Tiflo, Dansschool Happy 2 Dance, Ruitersportvereniging De Doordravers en Popkoor Soundsation. Koop een lot en steun het Aalsmeerse en Kudelstaartse verenigingsleven!