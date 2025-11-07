Grote Clubactie verbreekt opnieuw record: 24 miljoen!

Aalsmeer – De Grote Clubactie heeft dit jaar opnieuw een recordbedrag opgehaald: 24.363.954 miljoen euro. Nog nooit eerder werd er zoveel geld ingezameld voor het Nederlandse verenigingsleven. Er zijn liefst 8 miljoen loten verkocht. Ook het aantal deelnemende clubs bereikte een nieuw hoogtepunt: ruim 390.000 leden van meer dan 6.500 verenigingen deden mee aan de actie, die al sinds 1972 het fundament vormt onder de clubkas van duizenden sport-, cultuur- en hobbyverenigingen in Nederland.

Elf verenigingen in Aalsmeer: 36.708 euro

In Aalsmeer deden elf verenigingen mee aan de Grote Clubactie en samen haalden zijn 36.708 euro op. Beste ‘lotenverkopers’ waren de leden van FC Aalsmeer en dit leverde de clubkas het mooie bedrag van 7.862,40 euro op. Ook de leden van de Sportverenigingen Omnia 2000 en RKDES hebben flink hun best gedaan en wisten vele loten huis-aan-huis te verkopen. SV Omnia krijgt hiervoor 7.291,20 euro op haar rekening bijgeschreven en SV RKDES mag 6.650,40 euro gaan besteden aan de club. Verdere donaties in Aalsmeer: Funny Horse 4.929,60 euro, Korfbalvereniging VZOD 2.846,40 euro, Rhythm Dreams Gymnastic 2.205,60 euro, Tennisvereniging Kudelstaart 1.641,60 euro, Basketbalvereniging Aalsmeer 1.605,60 euro, Happy2Dance 830,40 euro, Popkoor Soundsation 523,20 euro en muziekvereniging Flora 321,60 euro.

De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 11 november. De hoofdprijs is 100.000 euro.

Foto: Grote Clubactie in Nederland (aangeleverd).