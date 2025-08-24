Grote brand in caravanstalling aan Oosteinderweg

Aalsmeer – In een carvanstalling aan het einde van de Oosteinderweg is zondag 24 augustus omstreeks 19.45 uur in de avond een zeer grote brand uitgebroken.

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij, die in grote delen van Aalsmeer en omgeving te zien was. De brandweer was snel ter plaatse en moest al snel opschalen naar ‘zeer grote brand’. Brandweerkorpsen en hulpdiensten uit onder andere Amstelveen en Kennemerland kwamen versterking bieden. Ook zijn drones ingezet om de brand op het grote complex in kaart te brengen.

De brand is in de nabijheid van de Aalsmeerbaan van Schiphol, waar op dat moment veel gevlogen werd. De vliegtuigen konden wel landen, maar moesten iets uitwijken om de dikke zwarte rookwolken te mijden.

Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onbekend, evenals nog niet bekend is af er gewonden zijn.

Foto: VLN Nieuws