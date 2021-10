Groots turnafscheid voor Anneke Nap

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 2 oktober vond er een turnfeest plaats in de Proosdijhal te Kudelstaart. Dit was ter ere van het afscheid van turnjuf Anneke Nap. Zij heeft haar pensioenleeftijd behaald en stopt met het geven van turnlessen. Anneke heeft vele turnlessen gegeven in deze regio. Zij heeft 46 jaar turnlessen gegeven in Rijsenhout, Aalsmeer en Kudelstaart.

De gang en zaal waren feestelijk versierd en ouders hadden een heuse tijdmachine gemaakt. De avond stond in het teken van een reis terug in de tijd. Op de beamer draaide een rad, en zo werd teruggedraaid naar een bepaald jaar. Om 19.00 uur begon de opmars met alle turnsters. De huidige wedstrijdgroep bestaat uit 41 turnsters, maar er kwamen wel 80 turnsters te voorschijn. De leiding had voor de zomer heel veel oud-turnsters opgetrommeld om ook mee te doen met een optreden voor juf Anneke. Zo waren er ook turnsters die in de jaren zeventig en tachtig geturnd hebben. In september hebben zij in het geheim een demonstratie geoefend.

Anneke was heel erg verrast door zón grote opkomst. Er werden mooie demonstraties gegeven op de mat, balk, airtrack en minitramp met kast. De turnsters hebben de afgelopen maanden hard geoefend aan salto’s en overslagen. Ook waren er demonstraties te zien die Anneke zelf bedacht had. Niet alleen voor Anneke was dit een mooie avond, maar ook voor de ouders, die eindelijk weer eens konden kijken naar wat hun kinderen geleerd hebben in de lessen. Aan het einde van de avond kreeg Anneke een cadeau namens alle turnsters en van het bestuur de Oorkonde Lid van Verdienste bij Sportvereniging SV Omnia 2000.

Na afloop werd er gezellig bijgekletst. Het was een hele geslaagde avond voor Anneke én voor alle deelnemers en kijkers.