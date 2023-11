Groots openingsfeest speelpark Clematisstraat

Aalsmeer – Na meer dan drie jaar van toegewijd vrijwilligerswerk door vier moeders uit Aalsmeer is de Clematisstraat klaar om haar gloednieuwe inclusieve speelpark te onthullen. Het grote openingsfeest staat gepland voor aanstaande zondag 12 november en het belooft een dag vol plezier en festiviteiten te worden voor de hele gemeenschap. Dit burgerinitiatief, gedragen door de vastberadenheid van de moeders en de steun van lokale leveranciers en de gemeente, heeft geleid tot een prachtig en inclusief speelpark dat ruimte biedt aan iedereen.

Samenwerking en vastberadenheid waren de sleutelwoorden gedurende dit proces, ondanks de onenigheden die soms opdoken. Marit Ridder, een van de initiatiefnemers, uitte haar oprechte blijdschap over het project: “Het is ontroerend om te zien hoe intensief de speeltuin al wordt gebruikt. Al het harde werk is nu eindelijk zichtbaar. Het is veel meer geworden dan we ooit hadden durven dromen.” Het grote openingsfeest op 12 november zal een feestelijke gebeurtenis zijn met activiteiten voor alle leeftijden, inclusief muziek, spelletjes, en heerlijk eten. Iedereen is uitgenodigd om de Clematisstraat te bezoeken en deel te nemen aan dit prachtige moment in de geschiedenis van Aalsmeer.

Het nieuwe speelpark in de Clematisstraat staat symbool voor de kracht van gemeenschapszin en de vastberadenheid van individuen om een positieve verandering te bewerkstelligen. Het belooft een plek te worden waar kinderen van alle achtergronden samen kunnen spelen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten. Het grote openingsfeest op zondag 12 november is een viering van een opmerkelijk en heel geslaagd burgerinitiatief. Het openingsfeest is van 14.00 tot 16.00 uur.

Foto: De drijfveren achter het initiatief voor de speeltuin, de kinderen van de moeders, van links naar rechts: Victor, Harvey, Boyd, Milou, Julia, Thomas en Rover.