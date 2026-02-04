Groot Uithoorns Overdag Koor heet nu: Vocale vrienden

Uithoorn – Sinds 2023 heeft Uithoorn een overdagkoor onder leiding van Jenny van Huissteden. De repetities startten in de balletzaal met één groepje. Dat groeide later uit naar twee groepen. Toen een wachtlijst ontstond, werden de twee groepen samen-gevoegd, nieuwe leden toegelaten en verhuisde het overdagkoor naar een repetitielokaal in De Scheg met de naam Groot Uithoorns Overdagkoor. Een groep van ongeveer 60 mensen zingt elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur met veel plezier en gezelligheid diverse muziek. In het Nederlands, Engels en diverse andere talen en worden evergreens en hedendaagse songs meerstemmig gezongen. Begeleid op de piano door Jenny werken ze aan zangkwaliteit, maar het lekker zingen staat voorop. Het werd tijd voor een echte koornaam en na een stemming is gekozen voor de naam Vocale Vrienden. Deze naam dekt de lading want ondertussen zijn er een hoop vriendschappen ontstaan uit het samen zingen.

Op de foto: Nieuwe naam voor het koor: Vocale Vrienden. Foto: aangeleverd.