Groot transport door de Ringvaart

Aalsmeer – Vrijdagavond 23 juni een bijzonder transport door de Ringvaart. Al enkele dagen eerder waren borden neergezet dat de Aalsmeerderbrug wat langer dan normaal open zou gaan. Waarvoor dan? Nou, een enorm groot jacht in aanbouw! Onder begeleiding van de vaarweg-inspecteur Noord-Holland was het jacht op weg naar de loodsen van Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. in Aalsmeer. Omstreeks half 9 ging het transport langs de laatste brug.

Het grote jacht paste precies langs de brug en daardoor duurde het langer voor deze gepasseerd was. Aan beide zijden waren slechts enkele centimeters over. Op de brug stonden daarom ook medewerkers te controleren of de zijkant van de brug niet geraakt zou worden. Het bijzondere transport trok veel bekijks.

Het jacht gaat afgebouwd worden in de nieuwe loods van Koninklijke De Vries scheepsbouw. Precies op tijd af, vrijdagmiddag was de officiële en feestelijke opening van deze nieuwbouw.

FOTO: Davey Photography/ Davey Baas