Groot onderhoud N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn

Regio – In de periode van donderdag 6 juni 20.00 uur tot maandag 10 juni 05.00 uur is de Mijdrechtse Zuwe (N201) afgesloten tussen de N196 in Amstelhoek en de Hofland in Mijdrecht door werkzaamheden. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud om de weg in goede en veilige conditie te houden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS in opdracht van de provincie Utrecht. Tijdens de werkzaamheden wordt onder andere nieuw asfalt aangebracht. Daarnaast worden nieuwe markeringen op de weg geplaatst en kleine reparaties uitgevoerd.

Afsluiting en omleidingen

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, moet de weg worden afgesloten voor al het verkeer. Voor doorgaand verkeer tussen Uithoorn en Mijdrecht wordt een omleidingsroute ingesteld via de N521 (Zijdelweg), Beneluxbaan (Amstelveen), A9 en de A2. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Voor fietsers verandert niets. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden aan de N201 gebruik maken van het fietspad langs de weg.

Nachtafsluitingen

Om een zo goed mogelijke bereikbaarheid te houden, voeren ze de werkzaamheden tussen de Shell en Hofland ’s nachts uit. Op onderstaande tijdstippen is dit deel ook afgesloten, de Shell is dan niet bereikbaar en het Waverveensepad is alleen in te rijden vanaf de Hoofdweg.

– Donderdag 6 juni van 23.00 uur tot vrijdag 7 juni 05.00 uur.

– Vrijdag 7 juni van 20.00 uur tot zaterdag 8 juni 05:00 uur.

Van vrijdag 7 juni 20.00 uur tot zaterdag 8 juni 05.00 uur zijn er daarnaast werkzaamheden op de kruising van de N201 met de N196/Tienboerenweg. Verkeer vanuit Amstelhoek naar de N201 wordt omgeleid via Uithoorn. Vanaf de N201 en de Tienboerenweg is de N196 richting Amstelhoek wel in te rijden.

Openbaar vervoer

De bussen blijven tijdens de werkzaamheden gewoon rijden in de normale dienstregeling. De busbaan naast de weg wordt tijdelijk in twee richtingen gebruikt, dit kan wel enkele minuten vertraging opleveren. Voor de exacte reisinformatie kunt u 9292.nl raadplegen.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden voorkomen waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn. Als de planning onverhoopt wijzigt, melden wij dit.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u via de BouwApp en KWS-app onder ‘Asfaltonderhoud N201 Mijdrecht – Uithoorn’. Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg dan @werkaandewegutr op X.

Foto: Provincie Utrecht.